Addio indimenticabile Totò Pezzino, sapevi parlare a tutti: editori, scrittori, politici, grandi imprenditori e piccoli artigiani

A me ha lasciato tanto. Spesso, ai miei corsi, dico che chi vuole fare grafica, deve anzitutto conoscere le basi della tipografia. Io in questo ho avuto la più grande fortuna, di avere, oltre a mio Padre, proprio Lui come insegnante sul campo. Il migliore in assoluto. Un maestro totale che ha elevato la tipografia ai ranghi di una nobile arte; pure lungo tutta l'evoluzione tecnologica di cui si è fatto promotore e fautore. Dal piombo alla pedalina, dalla tipografia tradizionale alla litografia, fino alle tecniche di stampa più moderne e innovative. Un visionario che credette anche in due "ragazzetti" come me, Elisa e poi Eva, fautori di Gomez&Mortisia.

Se n'è andato il gigante dell'Arti Grafiche. Burbero come pochi, ma con una profonda e straordinaria cultura del vivere. E poi buono, anche in questo caso come pochi al mondo.

Cianografiche, fotolito, cromalin, progressive, fuori registro, bianca e volta, abbondanze... Termini di una grammatica di stampa, alcuni ormai desueti, che mi rimbombano in mente come il rumore delle macchine in funzione. L'odore misto di inchiostri e carta, la vista della messa a registro, la grana al tatto delle innumerevoli qualità di finiture. Ricordo ancora quelle enormi composizioni di poster – i 12 manifesti 100x140cm che in sequenza formavano i 6x3 – sparse sul pavimento . All'epoca si usava ancora stampare in tipografia le stampe per le affissioni: erano come degli affreschi, vere e proprie opere d'arte. E lui ne era l'Artista.

Che fossero raffinate stampe d'autore, importanti prime edizioni o commerciali "segui lettera", il dottor Pezzino dava a ogni stampa la stessa – altissima – dignità. E così faceva anche con le persone.

Era un grandissimo comunicatore. Sapeva parlare a tutti e con tutti: editori, scrittori, politici, intellettuali, grandi imprenditori e piccoli artigiani. Da quell'ufficio sono entrati e sono usciti i migliori. Bruno Caruso, Gianni Li Muli, Gianbecchina, Sellerio tra le grandi firme. Ma anche grandi opere. Pezzi di storia editoriale come “Il Gattopardo”, “I Love Sicilia”, "Cult", il mio “Balarm Magazine”. Non sarebbero mai stati così belli, curati, con quella perfetta patinatura, se non fossero usciti dalla sua stamperia. E allo stesso modo il prodotto pubblicitario. Prima con papà, poi con la Gomez & Mortisia, l'alta fattura di quei poster, i cataloghi e i calendari, hanno dato vita a immensi mostri: Randazzo, Bellanca & Amalfi, Polenghi Lombardo, Mar, Di Cristofalo, Miraglia, Cocoon e Bucalo.