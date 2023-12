Capodanno a Palermo, si monta il palco per il concerto di Elodie: i lavori in piazza Politeama

Operai al lavoro per il palco che ospiterà il concertone del Capodanno palermitano in piazza Ruggero Settimo: la struttura di venti metri è ormai quasi completa, sembrano mancare pochi dettagli e le maestranze vanno avanti senza sosta per regalare al capoluogo quello che si profila uno dei migliori spettacoli del ultimi anni. Tantissimi i curiosi, turisti e cittadini si fermano per osservare i lavori e il contrasto regalato dal teatro Politeama che farà da sfondo agli spettacoli. Tutto procede secondo i piani per la serata del 31 dicembre, mentre intorno fervono i controlli e i preparativi mettere in sicurezza la piazza: saranno poco meno di diecimila i fortunati che potranno assistere all’interno del grande rettangolo formato dalle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo agli eventi e al concerto di Elodie, che si esibirà dopo la festa della mezzanotte.

Il pubblico potrà accedere alla piazza dalle 20 in poi dagli accessi delimitati dai new jersey e verrà controllato e conteggiato dai 150 steward - che assicureranno per tutta la notte la sicurezza all’interno dell’area - attraverso le fasi di pre filtraggio e filtraggio, durante le quali avranno luogo anche perquisizioni se necessario. Le regole sono sempre le stesse che valgono per i grandi eventi: vietati dunque valigie e trolley, bombolette spray, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, armi giocattolo munite di tappo rosso, bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, bastoni per selfie e treppiedi, caschi da motociclista di nessun genere, ombrelli e aste, strumenti musicali, penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, biciclette, skateboard, pattini e overboard e tutti gli altri oggetti atti a offendere. Inoltre il sindaco Roberto Lagalla sta pensando a un'ordinanza anti bivacco, che vieta di stazionare nelle aree del concerto prima dell'inizio e di portare con sé tende e sacchi a pelo.

E scatta anche il piano traffico: oggi sono spuntati i primi cartelli. Le piazze ai piedi del teatro Politeama, dove la cantante romana si esibirà, e le vie limitrofe saranno blindate e quasi ad uso esclusivo di cittadini e visitatori che vorranno passare l’ultimo giorno dell’anno in piazza. Divieti e chiusure che rivoluzioneranno la viabilità scatteranno da dopodomani alle 7 fino allo stesso orario dell’uno gennaio. In particolare, la chiusura al transito, e la conseguente rimozione coatta dei veicoli, ricadrà sul tratto della via Libertà da piazza Croci fino a piazza Castelnuovo, via Dante (dal luogo del concerto fino alla via Garzilli) via Paolo Paternostro (anche in questo caso fino alla via Garzilli), via Turati, via Panascia e via Gaetano Daita (tra via Gallo e via Turati).Gli attraversamenti della via Libertà saranno consentiti soltanto all’incrocio con la via Archimede e la via Siracusa; nelle restanti aree saranno presenti i classici new jersey ad impedire il passaggio ai mezzi.

A vantaggio della gran folla che si attende, saranno sospese le piste ciclabili ed è stata ordinata la rimozione degli stalli per le biciclette e i monopattini, mezzi che saranno interdetti dalla zona. Chi avrà la necessità di muoversi con le proprie automobili, acne se fortemente sconsigliato, potrà circolare nelle corsie laterali di via Libertà, queste si aperte al traffico ma soggette a limitazioni: sia nella carreggiata lato monte (da piazza Mordini a via XII Gennaio); sia nella carreggiata lato mare (da via Torrearsa a piazza Francesco Crispi) sarà infatti vietato posteggiare i mezzi, ma solo sul lato destro. Mentre il divieto di sosta e rimozione coatta ambo i lati scatterà tra la via XII Gennaio e la via Carducci per la carreggiata lato monte, e dalla via Gallo alla via Torrearsa per la corsia lato mare. Nelle aree interne, per rendere più scorrevole il flusso veicolare, sarà consentito girare sia a destra che a sinistra all’incrocio tra la via Gallo e la via La Lumia; mentre sarà istituito il senso unico in via Isidoro La Lumia (in direzione opposta a quella attuale) nel tratto comparso tra la via Gallo e la via Turati. Senso unico anche in via Domenico Scinà da via Turati a piazza Don Luigi Sturzo.