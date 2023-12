Da Biancardi a Elodie, la Stella di Palermo si accende per le feste

Artisti nazionali e talenti siciliani illumineranno il periodo natalizio a Palermo. Il ricco programmi di spettacoli e eventi culturali, a partire da domani fino al 7 gennaio, promosso dal Comune, è stato presentato oggi a Palazzo Ziino dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore alla Cultura, Giampiero Cannella.

La rassegna dal nome Palermo stella mia, si aprirà domani con l’accensione del presepe in piazza Marina alle 18 e dell’albero di Natale a piazza Castelnuovo alle 19, accompagnato dal coro delle voci bianche del Teatro Massimo. A raccontare il calendario di tutte le attività previste a Palermo, giorno per giorno, sarà un portale realizzato grazie al contributo di Sispi (www.palermostellamia.it). Ogni circoscrizione avrà il suo albero di Natale e un calendario di eventi dedicato. Fra le novità di quest’anno anche un’animazione musicale su tram e bus della città grazie al contributo di Amat. Per il Capodanno, sul palco allestito davanti al Politeama, sarà Elodie a festeggiare l’inizio del nuovo anno con i palermitani. Media partnership esclusiva il Giornale di Sicilia, Tgs e Rgs. Sarà una serata ricca di musica e intrattenimento a partire dalle 21. Alla conferenza stampa era presente, tra gli altri, il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano.

La festa, promossa dal Comune di Palermo, sarà organizzata da Puntoeacapo, in collaborazione con Gomad Concerti, diretta da Nuccio La Ferlita. Prima della grande star italiana, saliranno sul palco artisti e musicisti, presentati da Salvo La Rosa e Eliana Chiavetta e la serata sarà trasmessa su Tgs, così da dare a coloro che non potranno essere fisicamente al concerto, la possibilità di seguire la serata in diretta.Il palco di piazza Politeama accoglierà la Massimo Yourth Orchestra, Samuele Palumbo, giovanissimo violinista che ha vinto Tu Si Que Vales. Musica al vivo con l’Orchestra e il quartetto di Antonio Zarcone con le voci soliste di Daria Biancardi, Pamela Barone, il cantautore Samaritano e Giuliana Di Liberto. E poi ancora il rapper Marlo, Peppe Lana e Pridea. E non solo musica per la serata più lunga dell’anno ma anche tanto divertimento con gli attori comici Sergio Vespertino e Antonio Pandolfo. Si ballerà fino a tarda notte con il dj set di Ornella P.

«Abbiamo pensato al sociale, all’intrattenimento, alle manifestazioni per i più piccoli - commenta il sindaco Roberto Lagalla –. Un programma natalizio intestato a Palermo Stella mia e stella per noi è anche Santa Rosalia, in vista del quattrocentesimo anniversario del Festino».

L’assessore Giampiero Cannella sottolinea le esibizioni sul palco di tanti artisti siciliani. «Tanto spettacolo - dice - in attesa di Elodie e del brindisi di Capodanno. La città diventa teatro di gioia dopo anni cupi e nell’ombra. Si prepara a festeggiare il Natale e il Capodanno con grandi manifestazioni». Felice di festeggiare con i palermitani Sergio Vespertino. «È un onore per me festeggiare qui a Palermo. Nei miei spettacoli porto sempre la parte buona e bella della nostra terra».

Nel video il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella e l’attore Sergio Vespertino