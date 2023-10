«Ritorno alla terra dei padri» arriva all’Eudishow di Bologna, protagonista l'attrice palermitana Federica Picone

Da Fertilia in Emilia Romagna con Federica Picone e le prime immagini del Docufilm «Il ritorno alla terra dei padri», lo straordinario viaggio a ritroso nel tempo fatto da una imbarcazione partita da Fertilia (Alghero) e arrivata a Trieste per la Barcolana nel nome degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia non si ferma.

Sabato 15 ottobre, in occasione dell’Eudi Show di Bologna, verranno proiettate le prime immagini del Docufilm prodotto dalla Time Multimedia per l’Ecomuseo Egea con la regia di Igor Biddau. Alle 14 lo stage organizzato dalla Fipsas dal titolo: «Quando la fotografia subacquea incontra il mondo dello spettacolo» con Virginia Salzedo - campionessa italiana di fotografia subacquea - che proporrà diversi scatti tra i quali spiccano quelli realizzati con Federica Picone, attrice palermitana, che nel «Ritorno alla terra dei padri» è la sirena protagonista del viaggio da Alghero a Trieste.

«Incredibile la passione che ho trovato girando questo film - ha detto Federica – e il “Ritorno alla terra dei padri” è un progetto stimolante, capace affascinare anche chi non ha vissuto l’esodo giuliano dalmata. Essere la protagonista “subacquea” mi riempie di orgoglio, uno stimolo in più per approdare nella casa dell’Eudi Show. Virginia Salzedo? Straordinaria, capace di cogliere sott’acqua istanti unici. Lavorare con lei è stato un priviliegio».