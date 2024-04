Teatro, la palermitana Federica Picone sul palco al fianco di Giacomo Civiletti e del padre musicista

Sin da bambina frequentava i teatri, assieme al padre, pianista e compositore musicale di spettacoli di cabaret. Adesso, a 29 anni, dopo gli studi e la gavetta, sale sul palco al fianco di Giacomo Civiletti, uno di quelli che la incantavano da piccolina. Federica Picone, oltre al noto attore comico, troverà al suo fianco anche il padre, Stefano, che garantirà l'accompagnamento musicale dello spettacolo Nienti... un c'è... Nienti, in scena al teatro Al Convento di Palermo sabato 13 (ore 21.15) e domenica 14 aprile (ore 18). Per lei, che da piccola era affascinata dal mondo del teatro e dai cabarettisti con cui il padre lavorava, come Gigi Burruano, Ninni Picone o proprio Civiletti, è il completamento di un percorso, «cominciato nel 2013 con l’Accademia Pupella - racconta Federica -, dove mi sono diplomata e successivamente ho iniziato la tournée con lo spettacolo I Malavoglia nel ruolo di Barbara Zuppidda». Un'attività interrotta dopo 9 anni per la scomparsa di Mario Pupella, che Federica considera il suo mentore.

Negli anni, Federica Picone ha anche partecipato a diversi workshop sul cinema con Francesco Scianna, Federico Cucchini, Patrizia De Santis, Chiara Agnello, i registi Luca Arcidiacono e Filippo Orobello, formandosi anche nella recitazione cinematografica. Nel 2023, quello che lei stessa definisce «l’anno più bello della mia vita», la partecipazione da protagonista al docufilm Ritorno alla terra dei padri del regista Igor Biddau, che andrà in onda uest’anno su Rai1. È la storia di 13 pescherecci con a bordo 53 famiglie di esuli di Istria, Fiume e Dalmazia che hanno raggiunto Fertilia, in Sardegna, dopo 20 giorni e 20 notti di navigazione lungo le coste della Penisola. «È stata un’emozione immensa essere la Sirena che racconta la storia dei 13 pescherecci», dice l'attrice palermitana. Leggi anche «Ritorno alla terra dei padri» arriva all’Eudishow di Bologna, protagonista l'attrice palermitana Federica Picone Nel frattempo, ha avuto anche un ruolo in Makari 3. Da circa un anno, inoltre, fa parte del cast di Sicilia Cabaret, in particolare della trasmissione Le Barzellette di Toni Matranga ed Emanuele Minafò, e da quest’anno partecipa anche a Che serata! di Massimo Minutella, per la quale raccoglie le interviste di grandi e piccoli.