A Terrasini si gira la fiction «I fratelli Corsaro» con Beppe Fiorello: strade chiuse e divieti

Le riprese della serie televisiva "I fratelli Corsaro" si spostano a Terrasini. La fiction che avrà come protagonista Beppe Fiorello e ispirata ai romanzi del giornalista e scrittore palermitano Salvo Toscano prende vita tra Palermo e la provincia. Già nei giorni scorsi, infatti, la troupe è stata al lavoro in pieno centro città, tra la zona del tribunale e la stazione centrale e fino a Brancaccio. Beppe Fiorello interpreta il ruolo del protagonista Fabrizio Corsaro, giornalista di cronaca nera. L'attore Paolo Briguglia sarà invece il fratello Roberto, avvocato penalista. La produzione è targata CamFilm, con la regia di Francesco Miccichè.

Il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, ha firmato l'ordinanza - consultabile con tutti i dettagli sul sito istituzionale e sui canali social dell'amministrazione comunale - con cui dispone il divieto di sosta in molte strade e, in alcuni casi, la chiusura delle vie al transito delle auto nei momenti in cui si svolgono le riprese. Si parte domenica 17 alle 20: fino alle 20 del 22 settembre divieto di sosta in piazza del Tirreno, chiuso al traffico.

Dalle 16 del 17 settembre, alle 20 del 19 settembre, divieto di sosta in via Marco Polo tra civio 1 e civico 21, con circolazione sospesa al momento dei ciak. Sarà vietato parcheggiare anche nel piazzale tra via Marco Polo e il lungomare Peppino Impastato, ma anche sul lungomare stesso dalle 18 del 19 settembre e fino alle 20 del 20 settembre.

Sosta vietata anche in alcuni tratti di via Rosario Ruffino dalle 18 del 19 settembre fino alle 20 del 20 settembre, così come in parte di via Padre Giuseppe Cataldo, via Francesco Crispi e via Luigi Einaudi. Dalle 18 del 20 settembre e fino al 21 settembre, divieto di sosta in via dei Mille, Via Cataldi, via della Provvidenza, via Leonardo da Vinci, via Libertà, tra via Ciucca e Belvedere. Dalle 18 del 21 settembre, inoltre, divieto di sosta sul lungomare Peppino Impastato, lato monte, tra piazzale del Mediterraneo e via carlo Alberto dalla Chiesa.