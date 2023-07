Beppe Fiorello torna su Canale 5 con una nuova fiction: I Fratelli Corsaro dai romanzi di Salvo Toscano

Tra i nuovi volti della fiction Mediaset c’è anche Beppe Fiorello. L’annuncio arriva in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali.

L’attore sarà sul set, probabilmente da agosto, con I Fratelli Corsaro, adattamento del fortunato ciclo di romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano, nei panni di Fabrizio Corsaro, un giornalista di nera nel principale quotidiano di Palermo. Una produzione Camfilm in collaborazione con Taodue, in 4 serate, per la regia di Francesco Miccichè.