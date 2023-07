«Rio e Tokyo», il nuovo singolo di Stonk$ e Doriana Bellante

Una storia d’amore travagliata, piena di colpi di scena, come quella di Rio e Tokyo ne “La Casa di Carta”. Il nuovo singolo di Stonk$ e Doriana Bellante, “Rio & Tokyo” è su tutte le piattaforme digitali da mezzanotte. Non il solito pezzo estivo, ma un brano urban dal sound pop-latin caratterizzato da alcune influenze dance italiane dei primi anni 2000.

“La Casa di Carta mi è piaciuta molto - spiega Claudio Vallone, in arte Stonk$ - Ho voluto scrivere della storia tra Rio e Tokyo perché in parte mi ci rivedo. Racconta le difficoltà nello stare insieme quando si è molto diversi. Tra i due inizialmente sembrava non poterci essere nulla, alla fine si innamorano ma la storia rimane travagliata”.

“Rio & Tokyo” è un racconto scritto a due mani, un’altalena di emozioni in cui il duetto restituisce due punti di vista differenti della stessa storia. Frutto di una collaborazione già consolidata, tra il dj carinese e la palermitana Doriana Bellante, che nasce artisticamente nel 2022 con “Cosa ne resterà?”. Durante l'ultimo il concerto di Radio Italia, al Foro Italico, la giovane palermitana è stata invitata da Blanco a salire sul palco.

“Abbiamo dei timbri vocali opposti - spiega Vallone - che insieme si legano molto bene. Dopo il successo dell’anno scorso abbiamo deciso di collaborare per un nuovo singolo”. Alle 14 su Youtube il video del singolo, girato tra Palermo e Terrasini, grazie alla collaborazione con il regista e videomaker Frank Falletta.