Sul palco a Palermo con Blanco, Doriana ancora non ci crede: «Ho alzato la mano e ha scelto me»

Quando Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, era sceso dal palco per battere il cinque ai fan in prima fila i due si erano già scambiati uno sguardo. Poi l’invito a salire sul palco per guardare «il panorama da lassù».

Emozionatissima, Doriana Bellante, non se l’è fatto dire due volte. Ventuno anni e 3,6 mila follower su TikTok, ecco chi è la ragazza chiamata da Blanco durante il concerto di Radio Italia a Palermo. «Eravamo 100mila persone non mi sarei mai aspettata potesse scegliere me - spiega ai microfoni di Gds.it - È stata un’emozione fortissima, non ho ancora realizzato bene ciò che è successo».

Prima di lasciare lo show con l’ultimo brano, il cantante bresciano aveva chiesto ai fan di alzare i telefonini per creare l’effetto cielo stellato. Ammaliato dalla visuale, aveva invitato chi volesse guardare dalla sua stessa prospettiva. «Io ho alzato la mano - racconta Doriana - come tutti d’altronde in quel momento. Blanco mi ha indicato e ha scelto me».

Doriana era al concertone con il suo migliore amico, Francesco, inizialmente scambiato da Blanco per fidanzato: «È il tuo ragazzo? Fai salire anche lui». «Gli ho fatto cenno di no e sono salita da sola. Ero molto in imbarazzo - rivela - lui mi ha abbracciata e dedicato una parte della canzone guardandomi negli occhi. Indimenticabile».

Per Doriana, conosciuta sul web per le sue cover, salire sul palco di Radio Italia è stato ancora più speciale: «Il desiderio più grande per chi come me canta è salire su un palco del genere - spiega - quando sei su e vedi tutta questa gente che è lì per sostenere gli artisti speri che un giorno possa capitare anche a te».