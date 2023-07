Palermo, Geolier al Green Pop Festival: appuntamento ai Cantieri Culturali

Dopo Lazza che si è esibito al Velodromo Paolo Borsellino, al Green Pop Festival arriva il rapper napoletano Geolier, tra gli artisti più attesi della rassegna che ha preso il via il 4 aprile: salirà sul palco dei Cantieri Culturali alla Zisa. Rgs è media partner della manifestazione che fino al 14 ottobre avrà come filo conduttore la musica. Geolier si è affermato sulla scena musicale negli ultimi tre anni: nel 2019 era appena uscito dai confini di Secondigliano, oggi colleziona dischi di platino e dischi d'oro, duettando con rapper già amati dal pubblico da tempo. Geolier ha raccontato le storie e i sogni che caratterizzano i rioni di Napoli in un progetto di 18 brani e con le 6 tracce de “Il coraggio dei bambini", vantando due collaborazioni con veri e propri protagonisti del pop e del rap italiano: Giorgia e Marracash.

Ecco i prossimi eventi del Green Pop Festival:

GEOLIER – 20 luglio Cantieri Culturali alla Zisa

SALMO – 28 luglio Cantieri Culturali alla Zisa

ARTICOLO 31 – 5 agosto Cantieri culturali alla Zisa nuova data

MR RAIN – 11 agosto Teatro di Verdura

TANANAI – 12 agosto Cantieri Culturali alla Zisa

MADAME – 24 agosto Teatro di Verdura

CANTAUTORI | calendario in aggiornamento

MASSIMO RANIERI – 23 agosto Teatro di Verdura

UMBERTO TOZZI – 24 settembre Teatro di Verdura

CLAUDIO BAGLIONI – 12/13/14 ottobre Velodromo “Paolo Borsellino”

Biglietti disponibili in prevendita:

solo on line su www.puntoeacapo.uno