Tananai dedica Tango ad Arianna Calì, morta a 23 anni a Casteldaccia

«Questa canzone stasera è di tutti ma soprattutto di Ari». Una dedica speciale quella che il cantante Tananai ha fatto ai Cantieri culturali della Zisa durante il suo concerto. Fra i tanti fans accorsi per il suo live a Palermo c'erano infatti la mamma e la sorella di Arianna Calì, morta il 24 maggio scorso a Casteldaccia. Su un cartellone le due donne avevano scritto: "Puoi dedicare Tango a mia sorella Arianna? Lei è volata in cielo due mesi fa".

Il cantante ha letto il cartellone e non è rimasto insensibile all'invito che gli è stato rivolto e ha intonato, tra la commozione generale, la canzone che gli è valso il quinto posto nella classifica finale di Sanremo 2023. Tango parla di un addio. La sorella di Arianna, Vittoria Calì, ha pubblicato il video della dedica sul suo profilo Instagram e ha scritto "amore mio, Ari, ce l'ho fatta per te. Tango è per te".