Una ruota panoramica sul mare e l'idea Mondello: ecco quelle più belle del mondo

Una ruota di panoramica progettata per essere installata a Mondello e con quella già costruita a Cefalù la Sicilia e il palermitano potrebbero entrare, di diritto, tra le location più belle non solo d'Italia, ma del mondo.

Un tipo di struttura che conquista tutti ormai da decenni e che in giro per il globo si è trasformata in una delle principale attrazioni turistiche, ricercatissime e di grande impatto, soprattutto sul mare. Da Dubai a Tokyo passando per New York ecco una breve carrellata delle ruote panoramiche marittime più famose al mondo.