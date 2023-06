Mondello, iniziato il montaggio della ruota panoramica: domani l'inaugurazione

Sta per essere ultimato il montaggio della ruota panoramica a Mondello, la borgata marinara di Palermo. Gli operai dell'azienda che ha avuto in concessione circa 300 metri quadrati di suolo pubblico fino a domenica 24 settembre, la Hsc Events, hanno iniziato i lavori ed è già a buon punto. L'assemblaggio sarà ultimato stasera, con tanto di illuminazione. La struttura si trova all'interno dell'isola pedonale in viale Regina Elena, a pochi passi dallo stabilimento, è alta 32 metri. Solo la ruota ha un diametro di 30 metri. Sulla circonferenza verranno agganciate 24 navette di 2 metri di lunghezza ciascuna che distano circa 4 metri l'una dall'altra. Ogni navetta può ospitare fino a sei persone per un totale di 144 posti. Un giro nella ruota costerà 10 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini che non superano i 120 centimetri di altezza. Resterà aperta ogni giorno dalle 11 alle 13 e dalle 16 all’1 di notte.

All'attrazione, assoluta novità per Mondello, si accederà da viale Regina Elena, all'incrocio con via Anadiomene. L'inaugurazione avverrà sabato sera. La ditta proprietaria della struttura, che ha versato circa 11 mila euro per il suolo pubblico al Comune di Palermo, è la stessa che ha installato la ruota panoramica a Cefalù che è più alta rispetto a quella di Mondello di soli 2 metri (34 metri). La stessa azienda ne ha installata un'altra, nella stagione scorsa, a San Vito Lo Capo.