Ficarra e Picone da Fazio per festeggiare la nomination ai David di Donatello: «In due facciamo un attore»

Salvo Ficarra e Valentino Picone protagonisti, ieri sera, a Che Tempo Che Fa, ospiti di Fabio Fazio, per festeggiare i 30 anni di carriera e la loro nomination, unica, ai prossimi David di Donatello, come ‘Miglior attore protagonista’ per i loro ruoli nel film La Stranezza di Roberto Andò.

Una coppia affiatata anche in nomination e questo è stato e continua ad essere il successo per i due palermitani: “Mezzo attore io e mezzo lui” ha detto ieri Picone, “si vede che in due facciamo un attore intero” ha ribadito Ficarra che ha raccontato di aver visto il film con il Presidente della Repubblica, dopo averglielo portato personalmente "e non si è nemmeno addormentato!", ha aggiunto scherzando.

Picone ha poi ripercorso i 30 anni insieme: "Sono stati pesanti. Ci sono state tante volte in cui mi ha fatto fare figuracce, per esempio una volta guidavo io, mettevo benzina io, siamo arrivati al casello, lui si era appena svegliato, ha guardato il casellante e gli ha chiesto: 'A che ora chiudete?!'”

Fazio ha voluto sapere perchè la coppia ha preso il nome di Ficarra e Picone. “E’ stato uno che ha meno cervello di noi: Aldo Baglio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Noi ci chiamavamo ‘chiamata urbana urgente’, stavamo a cena a casa sua, ci ha chiesto come ci chiamavamo veramente ed è rimasto entusiasta. Dobbiamo tutto a lui". E Fazio decide di far loro la sorpresa telefonando proprio ad Aldo Baglio che ha voluto precisare che “Fino a quel momento lì non se li filava nessuno, ‘chiamata urbana urgente’ era veramente orribile”.

MA è stata anche l'occasione per svelare il prossimo progetto: un film che uscirà per Natale.

