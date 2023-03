Incastrati 3 non ci sarà, Ficarra e Picone: «Era una serie pensata così, ora un nuovo film»

Niente Incastrati 3, i tantissimi fan della serie tv di e con Salvo Ficarra e Valentino Picone dovranno rassegnarsi: le avventure della coppia, almeno per quanto riguarda questo progetto, sono finito. Il motivo non è dovuto un successo inferiore rispetto alle attese (anzi, sono arrivati anche i complimenti da parte di Netflix), il riscontro di pubblico è stato molto, molto buono, ma il progetto narrativo prevedeva soltanto due stagioni per la storia di Incastrati, e d'altronde il finale della "season two" era molto chiaro sotto questo punto di vista.

La serie tv di Ficarra e Picone è stata congegnata, sin dal principio, per raccontare una storia che si articolasse in due stagioni. Netflix ha confermato che la seconda stagione è anche l’ultima stagione per la serie. Salvo Ficarra ha spiegato che “il progetto di Incastrati nasce su due stagioni, già eravamo consapevoli che sarebbe stata conclusiva la seconda stagione. La serialità era qualcosa che volevamo sperimentare, Netflix ci ha dato questa opportunità. Incastrati non poteva essere una storia cinematografica, nasce per per il piccolo schermo, comandano quindi le storie".

Adesso il progetto di un nuovo film, che dovrebbe uscire nel periodo natalizio, ma nessuna porta chiusa alle serie: "Se ci cade un'altra storia in testa, perchè no...", dice Ficarra.

