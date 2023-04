Samuele Segreto eliminato da Amici. Beppe Fiorello: «Con me in tour per presentare Stranizza d'amuri»

Il monrealese Samuele Segreto eliminato da Amici serale, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale5, ma per il ballerino e attore, protagonista del film di Beppe Fiorello "Stranizza d'Amuri", arriva subito un nuovo impegno professionale.

Samuele Segreto e Beppe Fiorello

A svelarlo è proprio il regista che ha condiviso un post su Instagram in cui viene mostrata la videochiamata che ha fatto, poche ore dopo la fine del programma, con l’ex allievo di Amici. “Vi annunciamo – si legge nel post sul social – che continueremo il tour dei cinema, nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale. Ben tornato amico carissimo, sei stato grande ad Amici, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora goditi anche il successo del tuo film e l’affetto del pubblico che lo sta amando! Ti vogliamo tanto bene!”.

Samuele Segreto eliminato da Amici

Nonostante l’eliminazione, il giovane ballerino si è detto comunque soddisfatto e molto felice di quello imparato all’interno della scuola: “Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose. Continuerò a seguire i miei sogni. Ho imparato da tutti, siete pazzeschi, grazie per avermi sopportato, quando rompevo le palle. Non vi dimenticherò mai, è l’esperienza più importante della mia vita". Adesso per il giovane di Monreale il tour con Beppe Fiorello che lo porterà in giro per l'Italia e potrà avere un contatto diretto con il pubblico. L'uscita di Samuele è stata salutata anche dagli insegnanti della scuola. "Le tue parole in uscita sono state bellissime e sincere, come il tuo percorso. Love bro, in bocca al lupo. Noi ci vediamo fuori", ha scritto Emanuel Lo. "Ed eccoci qua, poco prima del finale di puntata. Stanchi ma ancora carichi! Purtroppo, però, questa sera salutiamo Samu. Mi dispiace profondamente perché era uno dei miei preferiti in assoluto - ha scritto Lorella Cuccarini -. Esce comunque dal Serale con onore. Resta come sei: farai tanta strada". Arisa ha salutato Samu scrivendo su Instagram: "Sei un ragazzo davvero puro, leale e buono Ti auguro tutto quello che di più bello la vita potrà darti. Un abbraccio grande, credi sempre in te, non ti fermare mai. Ti voglio davvero tanto bene. A presto".

Stranizza d'Amuri

Il film Stranizza d’amuri, ispirato a una storia realmente accaduta nei primi anni Ottanta in Sicilia, il delitto di Giarre, uno degli episodi di cronaca nera più noti di sempre, avvenuto nel 1980, quando due ragazzi gay, Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, furono uccisi. La pellicola vede protagonisti due adolescenti, uno interpretato proprio da Samuele Segreto, che vivono con libertà un amore proibito dagli stereotipi e dal machismo dell’ambiente circostante. Ambientato tra Noto, Marzamemi, Ferla, Buscemi, Priolo e Pachino, il film è interpretato da Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Al loro fianco Fabrizia Sacchi e Simona Malato nei ruoli delle rispettive madri. Il film Stranizza d’amuri ci porta nel giugno del 1982, due adolescenti, Gianni e Nino, si scontrano con i rispettivi motorini lungo una strada di campagna. Dallo scontro nasce una profonda amicizia, ma anche qualcosa di più, qualcosa che non viene visto di buon occhio dalle famiglie e dai ragazzi del paese.

© Riproduzione riservata