Amici serale, il monrealese Samuele Segreto nella squadra di Raimondo Todaro

Il ballerino monrealese Samuele Segreto nella squadra del maestro catanese Raimondo Todaro. Sono state decise le tre squadre della 22esima edizione del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da sabato 18 marzo prenderà il via la fase finale che si concluderà con la vittoria di uno dei 15 concorrenti chiamati a contendersi il trofeo. Ogni squadra ha cinque contendenti che faranno capo a due professori: Todaro-Arisa, Zerbi-Celentano, Cuccarini-Lo.

Nuova sfida per Samuele Segreto

Samuele Segreto, detto Samu, dopo aver convinto i giudici nelle selezioni, adesso cercherà di arrivare alla finalissima e coronare, così, uno dei suoi sogni. Per il 18enne di Monreale un periodo d'oro: sarà anche il protagonista di “Stranizza d’amuri”, il film che vede per la prima volta alla regia Beppe Fiorello e che arriverà al cinema il prossimo 23 marzo. Segreto interpreterà uno dei due protagonisti nella pellicola ispirata a una storia realmente accaduta nei primi anni Ottanta in Sicilia, il delitto di Giarre, uno degli episodi di cronaca nera più noti di sempre, avvenuto nel 1980, quando due ragazzi gay, Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, furono uccisi. Intanto, però, c'è da sudare tanto in sala prova e di convincere i giudici.

Raimondo Todaro e gli allievi siciliani

Samuele accanto a se avrà un conterraneo, il maestro catanese Raimondo Todaro che nella scorsa edizione aveva avuto come allievo un altro siciliano, Nunzio Stancampiano (subentrato in seguito all’infortunio dell’altro ballerino Mattia Zenzola), ballerino 19enne specializzato nel latino-americano e molto stimato dal maestro che lo ha seguito sin dai suoi primi passi nel mondo della danza e lo ha sempre sostenuto fino a farlo entrare nel talent show lo scorso anno.

La squadra di Raimondo Todaro e Arisa

Nella squadra di Raimondo Todaro e Arisa ci sono Federica, cantante; Maddalena, ballerina; Megan, ballerina; Samu, ballerino di hip-hop; e Wax, cantautore.

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Con i prof Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci sono Aaron, cantautore; Gianmarco, ballerino di hip-hop; Isobel, ballerina; Piccolo G, cantautore; e Ramon, ballerino di danza classica.

La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

La squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo è composta da Alessio, ballerino di hip-hop; Angelina Mango, cantautrice; Cricca, cantautore; Mattia, ballerino latinoamericano; e NDG, cantautore.

Il serale di Amici, le date

Il serale di Amici 22 inizierà sabato 18 marzo e andrà in onda per nove settimane, fino a sabato 13 maggio. Nel corso della prima serata ci saranno due eliminazioni.

