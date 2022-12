Palermo, gli applausi del Teatro Al Massimo per i Gemelli di Guidonia

Lisa dagli occhi blu ha la cataratta, la piccola Ketty è diventata una vecchietta e Sara si sveglia ancora tardi per andare a scuola ma ormai è una bidella: i Gemelli di Guidonia smontano, distruggono, ricostruiscono e soprattutto, cantano. E visto che sono partiti con i cori a cappella - tributo ai Neri per Caso imitati agli esordi - batteria, basso e chitarra sono accessori di sostegno. Questo «TreX2» è una cavalcata di livello e magari questo copre qualche passaggio un po’ più debole sul piano della pura comicità.

Lo show, fino a sabato 17 dicembre, al Teatro Al Massimo di Palermo, gioca con i personaggi, si siede in consolle a Radio2 Rai, ricorda il «padrino» Fiorello – fu lui a fregiare Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino del titolo di Gemelli di Guidonia – ma è il gran finale da Tale e quale show a decretare il successo, con il buon Pacifico sotto il boa di finto struzzo di Orietta Berti (ma non è che i fratelli nei panni di Fedez e Achille Lauro siano da meno). Insomma, omaggi a Pino Daniele, Lucio Dalla e Mango, Venditti come se piovesse, Battisti di casa nostra intrecciato ai Queen, Tiziano Ferro e Jovanotti, ovviamente i Bee Gees e i Beatles e tanti applausi.

