Sketch, musica e imitazioni: i Gemelli di Guidonia sbarcano a Palermo

Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, in arte i gemelli di Guidonia, saranno in scena al teatro Al Massimo di Palermo dal 9 al 17 dicembre prossimo con lo spettacolo Tre x 2- tra radio e tv. La regia è di Mariano D’Angelo.

I tre artisti - vincitori di Tale e Quale Show 2021 davanti alla cantante palermitana Francesca Alotta (Non amarmi) - si esibiranno dal vivo con gag, canzoni, imitazioni e con tanti dei personaggi della loro trasmissione di successo su Rai Radio 2. Musica e comicità coinvolgenti per uno show effervescente. E come sempre un occhio all'attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico. Non mancheranno poi racconti ed aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana con le loro tre voci danno vita a performances straordinarie. I grandi cantautori del passato e del presente saranno cantati, interpretati e... avvicinati.

Tutta la comicità dei Gemelli di Guidonia raccontata attraverso la musica, che ha infinite potenzialità ed infiniti modi per divertire ed emozionare. Il debutto è previsto venerdì 9 dicembre alle 21.15, si replica sabato alle 17.15, e ancora mercoledì 14 dicembre, giovedì 15 alle 17.15, venerdì alle 21.15. Ultima replica sabato 17 alle 21.15.

