X Factor, cover di Cher da applausi: buon debutto nei Live per la palermitana Beatrice Quinta

Al via ieri sera dal palco del Teatro Repower di Milano il Live Show numero 1 di "X Factor" edizione 2022. Ad ogni componente della giuria, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi, un roster con almeno una band per squadra, per 12 concorrenti in totale.

Tra i concorrenti c'è Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice Quinta, 23enne cantautrice palermitana. È il giudice Dargen D'Amico a puntare su di lei, facendo il primo switch della sua carriera come giudice di XF per averla nel suo Roster. La cantante siciiana ha iniziato il suo percorso ai Live di X Factor 2022 con una cover in versione pop di "Believe" di Cher che ha fatto ballare i giudici.

Ambra è stata la prima a commentare l'esibizione di Beatrice: "Un brano che ha portato lustro alla carriera di Cher - ha detto la Angiolini - E' riuscita a farmi togliere l'idea che avevo nella testa, cioè che oltre alla presenza sa anche cantare, prima era solo una performer. Si sente che c'e' anche la voce". Poi la volta di Rkomi: "Ha carattere da vendere, ha uno sguardo penetrante, mi hai sorpreso. Credo che tu abbia molto da dire e far vedere su questi palchi".

Non è della stessa idea Fedez: "Purtroppo l'ho trovata un'esibizione un po' monotona - ha detto il rapper e produttore musicale - . Al terzo ritornello c'e' stata una piccola variazione ma mi è sembrata un po' monotona". Chiude Dargen D'Amico: "Mi fido di quello che dice Fedez, lavoreremo su questo. Tre giorni fa eri afona e oggi hai fatto questa performance. Mi inchino a te, hai fatto una grande prova". A fine serata è arrivata la prima eliminazione: a lasciare il palco è stato Matteo Siffredi, della squadra di Ambra.

