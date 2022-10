X Factor, la palermitana Beatrice Quinta pronta per i Live: «Mi sento al mio posto»

La Sicilia è presente tra gli artisti in gara a X Factor edizione 2022. Da oggi (giovedì 27 ottobre) scattano i Live con la giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi. Ognuno alla guida di 4 Roster eterogenei, con almeno una band per squadra, per 12 concorrenti in totale, realizzando una fotografia della scena musicale contemporanea. Tra i concorrenti c'è Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice Quinta, 23enne cantautrice palermitana.

È il giudice Dargen D'Amico a puntare su di lei, facendo il primo switch della sua carriera come giudice di XF per averla nel suo Roster. In questa fase, Beatrice canta una cover di “Nell’aria” di Marcella Bella, riscuotendo un enorme successo tra il pubblico e confermando le altissime aspettative di Dargen. Il giudice, dopo averla ascoltata ben due volte alle Last Call, con una cover de “Il cielo” di Renato Zero e a cappella, decide di prenderla sotto la sua ala per volare ai Live Show.

Beatrice inizia a scrivere racconti da piccola e poi inizia il suo percorso artistico trasformando quello che scrive in musica, con uno stile pop ironico e seducente. Ama le coreografie e tutto ciò che rientra nella definizione di trasformismo ed evoluzione. Scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti e scrive top line per diversi dj in tutta Europa. Ad X Factor mostra tantissime sfumature della sua proposta artistica, sperimentando con il vocoder e misurandosi con un elettropop molto interessante. Si fa conoscere alle Audizioni con il suo inedito “Se$$o”, passando alla fase di Bootcamp senza l’approvazione di Rkomi.

L’avevamo conosciuta con «Paulette» nel 2015 quando esordì a Sanremo Giovani, poi il debutto con la Warner Music, nel 2019, come «Beatrice V» con la canzone «Coco pops». Nel 2020, invece ha iniziato un nuovo percorso artistico ma le linee sono rimaste quelle pop di sempre. «Se$$o» è un brano che rappresenta la fotografia di come sia il dating-life oggi e di come la gente cerca ogni giorno di mettere da parte i sentimenti. «Vediamo l’amore - aveva detto Beatrice - come un’arma che ci porta avere paura di legarci davvero ad un’altra persona. Siamo tutti bravi a fare finta di non provare nulla".

"Il mio rito portafortuna? Bacio una immagine di Santa Rita prima di salire sul palco - ha detto la cantante palermitana nell'intervista a X Factor - una foto che mi ha regalato mia nonna e ci tengo molto. Guardo tutte le serie trash, tutte a memoria! Il mio primo Live? Stranamente è come se mi sentissi al mio posto, ho voglia di dimostrare che c'è qualcosa sotto oltre gli outfits esagerati. In bocca al lupo a tutti!".

