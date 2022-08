La Rappresentante di Lista respira aria di casa: stasera il concerto a Bagheria

Dopo l’incredibile successo del sanremese Ciao Ciao, La Rappresentante di Lista, il progetto fondato nel 2011 dalla cantante toscana Veronica Lucchesi e dal polistrumentista siciliano Dario Mangiaracina, torna sui palchi dei più importanti festival estivi con il tour MyM - Ciao Ciao Edition e stasera - venerdì 12 agosto - arriva là dove tutto ha avuto origine, in terra palermitana. Il duo, accompagnato dalla band, si esibirà live al Piccolo Parco Urbano di Bagheria in occasione del Beatfull Extra. Apertura porte ore 18.30, inizio concerto alle 21.30 (biglietto al botteghino a 30,60 euro). In apertura live di Manphredi de Lo Stadio dell’Arte. Closing party con lo showcase Popshock. Il parco si trova a Bagheria, in via Serradifalco 25.

MyM - Ciao Ciao Edition è un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico e un ulteriore spazio per raccontare l’universo artistico del duo Lrdl. Sarà un esplosivo live full band, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha conosciuto il progetto in questi mesi e sta contribuendo al successo su tutti i livelli di Ciao Ciao.

Acclamata dal pubblico e dalla critica, con quasi 18 milioni di streaming audio e video, Ciao Ciao è entrata al 9° posto nella classifica globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify, stabilendosi anche nella top 200 Global della piattaforma, ha debuttato al 3° posto tra i singoli più venduti delle Classifiche Fimi/Gfk e al 2° posto della classifica radio Earone. Sui social media i numeri sono in crescita sin dall’inizio della settimana sanremese: i follower su Instagram sono più che raddoppiati, quelli su TikTok arrivati a oltre 50 mila, con più di 9 milioni di visualizzazioni, il brano è stato utilizzato in oltre 66mila video, rendendo Ciao Ciao il terzo brano sanremese più utilizzato sulla piattaforma. Anche il videoclip, che riprende l’ormai celebre coreografia portata sul palco dell’Ariston, ha raccolto ad oggi oltre 42 milioni di views.

Non è mancato il sostegno di personaggi come Paolo Sorrentino, che ha utilizzato Ciao Ciao per un «finale alternativo» sulla sua pagina Instagram dell’ultima pellicola È stata la mano di Dio, a Tiziano Ferro, passando per club calcistici, squadre olimpiche e molto altro.

«Sto fremendo per tornare a suonare nella mia terra - dice il trentasettenne palermitano Dario Mangiaracina -. Amo vedere amici, parenti e genitori che cantano insieme a noi. Ci vedono spesso in tv e finalmente possiamo farci abbracciare e coccolare dagli amici siciliani». «Negli anni siamo cresciuti - spiega la trentaquattrenne Veronica Lucchesi, pisana di nascita e ormai palermitana di adozione - e disco dopo disco abbiamo capito come si fa questo lavoro. Abbiamo anche imparato a scrivere meglio i nostri sentimenti in formato canzone. Ed è arrivata anche la necessità di raccontare come il mondo stia cambiando intorno a noi, come la società si stia trasformando. Ad oggi mi rendo conto che abbiamo l’urgenza di voler dire la nostra. O meglio, raccogliere il sentire comune e dare voce a questa comunità, cercando di parlare anche per loro, esprimendo un senso comune o di meraviglia o di sconforto». «Uno dei motivi del nostro successo - riprende Mangiaracina - è che dal vivo siamo una famiglia. Tutti quelli che suonano o che hanno suonato con noi credono estremamente in quello che stanno facendo e dal punto di vista musicale la curiosità e la voglia di fare cose nuove sono la chiave. Anche se a volte è capitato di dire a noi stessi "Mamma mia quanto suoniamo strani"».

E con quest'ultima dichiarazione Dario richiama alla mente il libro scritto assieme a Veronica, Maimamma, pubblicato a ottobre 2021 e decollato quest'anno dopo il successo del Festival di Sanremo. Un'altra tappa importante nel percorso de La rappresentante di Lista. Più di recente, con un videoclip girato in piazza Pretoria a Palermo, è arrivato anche il nuovo singolo, Diva, un altro faro acceso sulla società di oggi e un'ulteriore testimonianza della fertilità e della creatività dei due artisti, consapevoli dei pericoli della celebrità. «Io sono una diva o non sono più niente», non è una dichiarazione di Veronica, ma il refrain del brano di una star «fragile».

© Riproduzione riservata