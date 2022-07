Palermo e il football dei pionieri, la storia a puntate sul Giornale di Sicilia

Il pallone arriva dal mare e con esso i suoi principali interpreti e protagonisti. Anche nell'ascesa del foot-ball (che all'epoca si scriveva col trattino in mezzo) Palermo si rivela coerente al suo spirito di città «tutto porto», aperta alle assimilazioni culturali.

Il Giornale di Sicilia, che all'epoca era fonte pressoché unica, ripercorre in dieci puntate firmate da Giovanni Tarantino la storia degli inizi del calcio in città, un'avventura legata al costume, ai rapporti commerciali, alle relazioni internazionali prim'ancora che allo sport propriamente detto. Basti pensare che primo presidente dell'Anglo Palermitan Athletic and Foot-Ball club - il nome del primo sodalizio calcistico cittadino - fu un viceconsole di Sua Maestà, Edward De Garston. Domani (24 luglio) in edicola la prima puntata.

© Riproduzione riservata