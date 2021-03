Nuovi eventi per la rassegna Sicilian Puppets Series: in scena Mancuso e Franco Cuticchio

Nuovo appuntamento per la rassegna Sicilian Puppets Series. In scena questo weekend le compagnie Famiglia Mancuso e Franco Cuticchio figli d'arte.

La Sicilian Puppets Series è una rassegna che si svolge ogni anno e che è stata ideata dal museo delle Marionette. Coinvolte 10 compagnie di Opera dei pupi appartenenti alla "Rete italiana di organismi per la tutela, promozione e valorizzazione dell'Opera dei pupi".

Ottanta gli spettacoli in tutto che andranno in scena - in streaming al link www.facebook.com/museoantonio.pasqualino/ - fino al 31 ottobre - dai teatri stabili di Opera dei pupi e dai luoghi della cultura di cinque comuni siciliani.

Domani alle 21 toccherà alla "Fuga di Carlotto in Spagna" della Compagnia Famiglia Mancuso. La storia racconta di . Carlotto che fugge verso la campagna e incontra un giovane pastore al quale nasconde la sua identità. Indossa i suoi vestiti e si nasconde nel convento di sant’Omero. I vecchi baroni fedeli al re Pipino, Morando di Riviera e Bernardo di Chiaramonte, tentano invano di difendere Parigi dall'assedio dei Magonzesi. In tanti muoiono in battaglia finché, a causa dell'inferiorità numerica del suo esercito, Morando di Riviera si arrende e abbandona Parigi, promettendo un giorno di vendicare la morte del suo re.

Domenica alle 18 invece andrà in scena "Le gesta di Orlandino" della Compagnia Franco Cuticchio figlio d’arte. La storia racconta del cavaliere Milone D'Anglante e Berta, sorella dell'imperatore Carlo Magno che - abbandonato il regno - vagano per terre e mari inesplorati in compagnia di Galerana. Giunti in un porto, i tre decidono di imbarcarsi. Il capitano, che dapprima si mostra disponibile e gentile, si rivelerà presto un pirata.

Infine, durante la settimana, è possibile visitare la collezione del museo Pasqualino (piazzetta Antonio Pasqualino, 5 a Palermo) nel rispetto delle norme anti Covid, su prenotazione allo 091.328060, il lunedì dalle 10 alle 14 e, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 18.

