Festino, al teatro Ditirammu di Palermo spettacolo in omaggio a Santa Rosalia

Al via il secondo appuntamento della rassegna estiva del teatro Ditirammu (atrio di Palazzo Petrulla - via Torremuzza, 6 a Palermo ) #Ricominciodaqui: in scena il 10, 11 e 12 luglio, alle 19, l'omaggio alla Santuzza con #peramoredirosalia.

Palermo, dal lontano 1624, ha consegnato a Santa Rosalia il suo destino facendo del patto di fede un evento che nel tripudio, nella gioia e nella devozione, si è ripetuto da allora quasi ogni anno, passando alla storia come 'u Fistinu’.

La festa in onore della patrona, porta con sé un grande retaggio di tradizioni e ritualità fatte di fede, gestualità, colori, sapori, luci, suoni e canti. Già dal 1997, dopo la scomparsa degli ultimi ‘triunfisti’, la Compagnia Ditirammu ha ripreso quegli aneddoti che raccontavano, in versi e musiche a 'compimento', la vita e i miracoli della Santuzza.

Una tradizione orale ereditata e tramandata per secoli da semplici poeti e dai ‘sunatura’ che proprio dei quartieri popolari erano custodi della memoria, della religiosità e del culto per la Santa.

Lo spettacolo #peramoredirosalia è un atto d'amore tra musiche antiche originali mescolate ai racconti inediti di un 'cronista del nostro tempo' interpretato da Daniele Billitteri, che ne ha scritto pure i testi, rinnovando l’attualità e celebrando la liturgia del “Triunfu pi Santa Rusulia”, sperando al ‘miracolo’ nei nostri giorni.

I triunfi saranno interpretati da Elisa Parrinello, Noa Flandina, Alessandra Ponente, Rosanna Vella, accompagnate dai maestri Massimo Vella e il figlio Giuseppe, Roberto Gervasi e Nino Nobile.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online, attraverso il sito www.teatroditirammu.it con la possibilità di scegliere, sempre online, il posto a sedere.

