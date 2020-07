Un film e un singolo fuoco d'artificio: così sarà il Festino di Santa Rosalia 2020 a Palermo

Il 14 luglio, nell’ambito delle iniziative celebrative di Santa Rosalia, dalle ore 22, come già preannunciato in conferenza stampa dal sindaco Leoluca Orlando e dall’arcivescovo Corrado Lorefice, sarà diffuso e trasmesso su diversi canali il film, di proprietà del Comune di Palermo, dal titolo "Palermo sospesa - c'è il Festino che non c'è".

Al termine della messa in onda del film, è previsto che alla mezzanotte venga esploso un singolo fuoco d’artificio, e ciò per tenere fede alla tradizione ma, in osservanza alle misure di prevenzione del Covid-19, in modo tale da non costituire uno spettacolo che possa richiamare folla con conseguente assembramento. Il comune invita la cittadinanza "a non sostare in alcun modo nell’area del Foro Italico poichè non vi sarà alcuno spettacolo pirotecnico".

