Concerto a Palermo la vigilia dell'Epifania, sul palco Alessandra Salerno con il coro Sancte Joseph

Vigilia dell'Epifania all'insegna della musica in Cattedrale a Palermo. Un concerto - dal titolo "Christmas Night Concert - che vedrà protagonista sul palco Alessandra Salerno, cantante nota per la sua partecipazione a The Voice, nel team di Piero Pelù.

Insieme a lei si esibirà anche il coro Sancte Joseph diretto da Mauro Visconti. L'appuntamento è per domani alle 19, ingresso libero. Vario il repertorio proposto per questo concerto, dal gospel al classico. Sul palco anche Manfredi Tumminello alle chitarre, Davide Femminino al basso, Fabrizio Francoforte alla batteria, Antonio Furceri piano e Hammond, Alessandro Presti alla tromba. Special guest Umberto Porcaro alle chitarre.

La Salerno torna dunque per una sera nella sua Palermo. La giovane artista suona l’autoharp, e ha iniziato sia a cantare che a suonare esibendosi in canti siciliani. Ha vissuto anche a Londra e a Madrid. Diversi i suoi concerti anche a New York, dopo una gavetta al conservatorio di Palermo.

© Riproduzione riservata