“Palermo Spiritual Ensemble”, in concerto a Palermo il coro gospel che canta in dialetto siciliano

I “Palermo Spiritual Ensemble” in concerto domani a Palermo nella chiesa di San Giovanni Bosco.

L'appuntamento è per le 18 in via Messina Marine 259. Il gruppo canta da più di 25 anni. Il loro gospel in dialetto siciliano risulta essere un esperimento unico nel panorama musicale spiritual e gospel, e per questa particolarità “Stidda”, uno dei loro brani originali, è stato scelto da Rai International come sigla di un documentario trasmesso in mondovisione su Palermo e Sicilia.

I componenti del gruppo sono Anna Bonomolo, Gabriella Portallo, Vito De Canzio, Giampiero Militello, Diego Spitaleri al piano, Dino Pizzuto alle tastiere, Aldo Messina al basso e Sebastiano Alioto alla batteria.

© Riproduzione riservata