Festa dell'Epifania, al Forum di Palermo spettacoli per i bambini con la befana e i re Magi

Forum Palermo festeggia lunedì la chiusura degli appuntamenti natalizi con degli spettacoli itineranti (dalle 10.30 alle 19.30) dedicati a bambine e bambini.

Il centro commerciale, il più grande della Sicilia Occidentale, ospiterà all’interno della propria galleria e nelle piazze principali i personaggi più noti del Natale. La chiusura delle feste sarà affidata alla Befana che regalerà caramelle ai bimbi, accompagnata da una carovana formata da una squadra di allegri spazzacamino e poi ancora – in una sorta di piccolo presepe - i bimbi potranno incontrare i Re Magi che si concederanno a genitori e figli per delle foto ricordo.

Il centro commerciale, che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.

