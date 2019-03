Morto l'attore Pino Caruso, uno dei simboli di Palermo

Addio a Pino Caruso. Palermo piange la scomparsa del grande attore, morto ieri pomeriggio a 84 anni nella sua casa di Roma. Era malato da tempo. I funerali si svolgeranno domani mattina a Borgo Pineto a pochi chilometri dalla capitale.

Uno degli attori siciliani più noti assieme a Franchi e Ingrassia e Lando Buzzanca, era uno dei simboli di Palermo, che seppe esportare la comicità dell'Isola oltre lo Stretto. Si è sempre diviso tra il teatro, il cinema e la tv, soprattutto quella degli anni '70 e '80. Ha recitato al Bagaglino ed è stato protagonista di programmi Rai, ma ha anche scritto libri.

Nato il 12 ottobre 1934, ha debuttato nel mondo dello spettacolo al Piccolo Teatro di Palermo il 16 marzo 1957 con un breve ruolo in "Il giuoco delle parti" di Luigi Pirandello. Nel 1965 si trasferisce a Roma e nel 1967 per il Bagaglino debutta al Teatro Nuovo di Milano con lo spettacolo Pane al Pino e Pino al Pino di Castellacci e Pingitore.

Importante anche il suo impegno televisivo, che inizia alla fine degli anni 60. Nel 1968 lo scrittura la RAI per la trasmissione di varietà "Che domenica amici", nel 1975 partecipa a Mazzabubù (Rai Uno), sempre di Castellacci e Pingitore, per la regia di Falqui. Caruso è tra i primi a parlare in lingua siciliana nella tv italiana. È tra i primi artisti a legittimare la lingua siciliana nella televisione italiana.

Tra il 1995 e il 1997, Caruso fu protagonista del Festino di Santa Rosalia a Palermo, rinnovandolo e trasformandolo a tutti gli effetti in una rappresentazione teatrale.

È noto anche per essere stato tra i protagonisti della fiction Carabinieri su Canale 5, interpretando il maresciallo Giuseppe Capello.

Il sindaco Leoluca Orlando gli ha subito reso omaggio con un post su Facebook: "Ciao Pino. Lasci in tutti noi un grande dolore, ma certamente anche l'orgoglio di averti conosciuto e di aver condiviso un pezzo importante della nostra strada. Palermo perde un concittadino straordinario, un uomo, un artista che ha contribuito alla rinascita della città, con la sua cultura, la sua ironia, la sua sagacia".

Negli ultimi anni si era dedicato alla scrittura, pubblicando una miniera di aforismi e, tra gli altri, la raccolta "Il venditore di racconti".

Solo alcuni mesi fa la presenza di Pino Caruso era stata annunciata nel cast, tutto siciliano, del film Il delitto Mattarella, per la regia di Aurelio Grimaldi, coprodotto da Cine 1 Italia e Arancia Cinema, le cui riprese, inizialmente previste a fine febbraio, sono state spostate a marzo.

"La scomparsa di Pino Caruso rappresenta un grave lutto per la Sicilia e per il mondo della cultura italiana. La sua comicità è stata al tempo stesso denuncia sociale implacabile, senza cortigianeria e senza sconti a nessuno". Lo dice, in una nota, il presidente della Regione Nello Musumeci. "Caruso - continua - ha saputo interpretare il sentimento a volte ambiguo e contraddittorio che ispira la quotidianità del siciliano. A nome personale, del governo regionale e dell'intera comunità siciliana esprimo il più sincero cordoglio".

