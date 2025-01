Strage di Altavilla, la figlia di Barreca «è capace di intendere e di volere»

È imputabile e capace di intendere e di volere la figlia diciassettenne di Giovanni Barreca accusata dell’omicidio della madre Antonella Salamone e dei fratelli Kevin e Emanuel, come il padre, avvenuto nel corso di un rito per «scacciare il demonio» tra l’8 e il 10 febbraio del 2024 nella villetta di Altavilla Milicia.

Lo ha deciso il gip del tribunale per i minorenni Nicola Aiello dopo la perizia di un neuropsichiatra infantile di Roma disposta per valutare la capacità della giovane». A casa c’erano i demoni», ha raccontato la giovane. Ha parlato anche di Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia di Palermo arrestata per il massacro insieme a Barreca e alla figlia: «Loro due hanno fatto le torture per liberare la villetta dal diavolo». La requisitoria è fissata per il prossimo 6 marzo.