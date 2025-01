La strage di Altavilla, Barreca rinviato a giudizio torna in carcere

Il Gup del tribunale di Termini Imerese (Palermo) ha revocato il trasferimento di Giovanni Barreca in una Rems (residenza esecuzione misure sicurezza), disponendo il ritorno in carcere del principale imputato della strage di Altavilla Milicia (Palermo).

L'uomo, marito e padre delle tre vittime (Antonella Salamone e i figli Kevin e Emmanuel, di 16 e 5 anni), era stato ritenuto incapace di intendere e di volere da un altro giudice termitano, che per questo motivo aveva ritenuto la sua situazione incompatibile con la permanenza in carcere: dopo che il tribunale del riesame di Palermo aveva annullato per motivi di forma il provvedimento del Gip, oggi, col rinvio a giudizio, è stata accolta la richiesta della Procura di rimettere in cella l'ex imbianchino, ritenuto pericolosissimo.