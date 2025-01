Palermo, mostrò i genitali a una bimba e dopo la caccia all'uomo si scatenò una rissa con la polizia: 9 denunce

La polizia di Stato ha notificato un avviso di conclusioni indagini a 9 residenti nel quartiere Zen a Palermo, 8 uomini ed una donna, tutti di età compresa tra 20 ed i 58 anni, poiché ritenuti protagonisti, lo scorso 15 maggio, di una violenta aggressione a colpi di sassi e suppellettili nei confronti delle forze dell’ordine. I poliziotti erano intervenuti per evitare il linciaggio di un uomo che, secondo quanto ricostruito, aveva molestato una bambina per strada, mostrandole il pene. L'uomo trovò rifugio in un appartamento in via Agesia di Siracusa, ma la folla inferocita alla fine la folla si scagliò contro gli agenti.

Gli indagati dovranno rispondere dei reati di violenza, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio. Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno passato al setaccio le immagini degli scontri i cui esiti sono stati incrociati con elementi tratti da pubblicazioni social e dal web.