Palermo, allo Zen folla insegue un uomo con mazze e spranghe: «Ha mostrato il pene ad una bambina»

Avrebbe tentato di molestare una bambina di cinque anni e il quartiere Zen 2 di Palermo gli si sarebbe rivoltato contro. Scene da guerriglia alla periferia di Palermo. L’uomo di circa 60 anni è riuscito a trovare rifugio in un appartamento in via Agesia di Siracusa, ma in tantissimi sono arrivati sotto casa e lo hanno minacciato e gli hanno anche distrutto la macchina. Anche la figlia del presunto molestatore si sarebbe schierata con la folla inferocita. Sono dovuti intervenire in massa carabinieri e polizia per scortare l’uomo e portarlo in commissariato.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe abbassato i pantaloni per mostrare il pene a una bambina di 5 anni. La scena è stata notata da alcuni passanti che immediatamente sono intervenuti per allontanarlo

Gli investigatori del commissariato San Lorenzo e della squadra mobile hanno già avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare l'attendibilità delle segnalazioni ricevute. Gli agenti hanno anche cercato di rintracciare la bambina e i genitori per ascoltare sia loro che alcuni potenziali testimoni che avrebbero assistito al tentativo di molestia.