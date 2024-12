Fulmine piomba sul ristorante: quattro feriti a Palermo. IL VIDEO

Quattro persone sono rimaste ferite alla Braciera in Villa, a Villa Lampedusa, in via dei Quartieri a Palermo colpite dai detriti della torre del ristorante, crollata a causa di un fulmine che ha investito il locale. Il fatto stasera ( venerdì 20 dicembre) mentre pioveva a dirotto e la città è stata investita da un acquazzone.

Tre donne sono rimaste ferite, una è stata trasportata in ospedale con un sospetto trauma cranico mentre le altre due hanno riportato fratture a una spalla e a una mano.

Il cuoco del locale, invece, sarebbe stato sfiorato dalla scarica elettrica, ha accusato un momentaneo disorientamento ma all'arrivo dei soccorsi le sue condizioni erano già migliorate. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia.