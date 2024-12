Il fulmine sul ristorante a Palermo, il racconto dei testimoni: sembrava un'esplosione

Quattro feriti, urla di paura, il black out e il boato spaventoso di un fulmine che ha investito in pieno la torre della Braciera in Villa, in via dei Quartieri, quando il violento nubifragio si è abbattuto su questa zona della città. Ieri sera, per alcuni minuti, si sono vissuti momenti di terrore all’interno del locale rimasto improvvisamente al buio.

Alcuni detriti e frammenti di muratura si sono staccati dalla struttura annessa alla villa cadendo su alcuni clienti, mentre un membro del personale del ristorante sarebbe stato sfiorato dalla scarica elettrica senza, per fortuna, riportare gravi danni fisici. Ma solo per un miracolo la serata di festa non si è trasformata in una tragedia.

Il ferito che è in condizioni più gravi è una donna, che sarebbe stata colpita da alcune parti della torre che hanno ceduto finendo al suolo. È stramazzata a terra priva di conoscenza ma, per un fortunato scherzo del destino, è stata immediatamente aiutata da un gruppo di sanitari dell’Asp che si accingevano a cenare nella pizzeria per scambiarsi gli auguri. Trasportata d'urgenza all’ospedale di Villa Sofia, avrebbe riportato un trauma cranico.