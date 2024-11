Palermo, il giovane accoltellato al cuore davanti al Finch: arrestato un ventenne

Un ventenne accusato di tentato omicidio è stato arrestato a Palermo dai carabinieri di piazza Verdi che hanno eseguito un’ordinanza del gip, su richiesta della procura.

I fatti risalgono alla notte dello scorso 21 settembre, quando un gruppetto di giovani si affrontò per uno sguardo di troppo in via Monteleone, alle spalle delle poste centrali in via Roma e il ventenne, adesso arrestato, tirò ben nove fendenti ad M.S., giovane panettiere di 21 anni e suo rivale in amore, come risulterebbe dalle indagini condotte dai carabinieri.

Adesso l'aggressore è stato portato nel carcere «Lorusso Pagliarelli» di Palermo.