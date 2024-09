La notte di coltelli nel pub alla moda di Palermo: per il Finch scatta la chiusura

«Locale sottoposto a sequestro» . Il cartello è stato affisso dai carabinieri sulla porta di ingresso del Finch, locale molto frequentato da giovani in via Monteleone, alle spalle delle Poste centrali in via Roma: lì davanti sarebbe partita la rissa sfociata nell’accoltellamento di M.S., il ragazzo di 21 anni che nella notte tra giovedì e venerdì scorso è stato raggiunto per otto volte dai fendenti, uno dei quali ha sfiorato di pochi centimetri il cuore.

La scintilla che ha dato vita alla brutale aggressione del ragazzo, che ha alcuni precedenti di poco peso sulle spalle, è scoppiata fuori dal locale. Come scrivono i gestori su Instagram, condannando severamente l'episodio: "Con rabbia e dispiacere comunichiamo che il locale è chiuso per accertamenti riguardanti una grave lite scoppiata fuori dal Finch di cui non eravamo a conoscenza - su legge nel post - . Ancora una volta siamo succubi del comportamento scorretto e animale di ragazzi che vorremmo NON frequentassero il nostro locale".