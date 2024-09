Palermo, giovane accoltellato alla Vucciria durante una rissa con coetanei

Al pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo è arrivato un giovanissimo colpito da alcuni fendenti in più parti del corpo. Il ragazzo, intorno alle due del mattino di sabato si trovava nei vicoli della Vucciria con gli amici quando il gruppo è entrato in contatto con altri ragazzi e dalle tasche sono saltate fuori le lame. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi, che hanno trasportato a bordo di un’ambulanza il giovane fino alla struttura di viale del Fante, dove si trova ancora sotto osservazione, perché le ferite sono profonde.

La stessa notte, proprio tra i viali dell’ospedale, altri due gruppetti si sarebbero affrontati ancora una volta con i coltelli: un agguato dai contorni ancora sfumati e di cui non ci sarebbe traccia al pronto soccorso del nosocomio, ma che viene confermato da sanitari di Villa Sofia.

Potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti: la vendita di stupefacenti, in particolare marijuana e hashish, si sarebbe spostata infatti all’interno dei viali di alcuni ospedali, luoghi che di notte sono bui e appartati, soprattutto insospettabili. E da qualche mese la criminalità starebbe sperimentando luoghi inediti per la vendita della droga: i ragazzini a bordo dei silenziosi motorini elettrici riescono a rendersi invisibili. O quasi: non sarebbero passati inosservati, infatti, agli occhi di chi frequenta l’ospedale.