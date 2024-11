Lo scontro in monopattino a Palermo, sempre gravi le due ragazze ferite

Restano gravi le condizioni delle due ragazze rimaste ferite dopo un incidente in monopattino a Palermo, in via Leonardo da Vinci, all’altezza di via Casalini. Le sedicenni, trasportate al Trauma center di Villa Sofia a causa di diverse fratture, sono state sottoposte a terapie e interventi chirurgici. La prognosi è ancora riservata e i medici attendono l’evolversi del quadro clinico per pronunciarsi. Secondo le valutazioni dei medici, dovrebbero riuscire a superare la fase critica, anche se per ristabilirsi ci vorranno diverse settimane. I vigili urbani dell’infortunistica sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche in vista dell’attribuzione di eventuali responsabilità.

