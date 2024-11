Palermo, ragazze di 16 anni su un monopattino finiscono sotto due auto: gravi in ospedale

Due ragazzine di 16 anni sono ricoverate in gravi condizioni dopo che a bordo di un monopattino sono finite sotto due vetture in viale Leonardo Da Vinci altezza via Casalini, a Palermo. Le due ragazze si sono scontrate con una Ford Fiesta e una Peugeot 2008. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Le due ragazze sono state affidate ai sanitari del 118 e sono state portate all’ospedale di Villa Sofia. La prognosi è riservata. Una delle due ragazze ha riportato fratture alle gambe e ai due femori, l'altra un trauma toracico e fratture al bacino.