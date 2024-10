La strage di Altavilla: «Barreca incapace di intendere e volere»: scarcerazione choc

«È stata esclusa totalmente la sua capacità di intendere di volere al momento del fatto, attesa la presenza florida di ideazione delirante»: con queste motivazioni Giovanni Barreca è stato riconosciuto incapace di intendere e di volere dai periti nominati dal Gip di Termini Imerese, gli psichiatri Renato Tona e Domenico Micale e la psicologa Chiara Caruso, che lo avevano sottoposto alle visite mediche e ai test nel penitenziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Anche la Procura aveva designato un consulente tecnico, il professore Stefano Ferracuti, ordinario di Psicologia clinica al dipartimento di Neuroscienze umane dell’università La Sapienza: tutti concordi nel sostenere che l’uomo, accusato di avere ucciso la moglie Antonella Salamone e e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni, in un rito per la liberazione dal demonio con la complicità della figlia minorenne e di Sabrina Fina e Massimo Carandente, è pericoloso socialmente ma non è imputabile, né può sostenere il processo perché sarebbe affetto da una patologia psichiatrica talmente grave da pregiudicarne la lucidità mentale.