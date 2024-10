La strage di Altavilla, il delirio mistico di Barreca: «Pure Dio mi ha dato ragione»

Non si spiegherebbero altrimenti diversi suoi comportamenti: da una parte sostiene di essere soddisfatto di aver assecondato il volere di Dio ringraziando di questo Massimo e Sabrina ma, a tratti, cade nella disperazione perché si è reso conto che la sua famiglia è distrutta e per questo motivo vorrebbe riabbracciare la figlia. In ogni caso continua a ribadire di avere una connessione diretta con entità divine e che riceve annunci speciali da figure spirituali.

Secondo i professionisti, incaricati dagli inquirenti di redigere la perizia, sarebbe preda di un delirio mistico e, in effetti, anche questa sua ultima affermazione rientrerebbe nel solco dei disturbi mentali di cui soffrirebbe e che non l’hanno più abbandonato dal giorno del massacro.

Barreca è ancora in cella ma dovrà lasciarla per essere trasferito in una Rems, la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.