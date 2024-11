La strage di Altavilla, perizia psichiatrica anche per la figlia di Barreca

Il gup dei minori Nicola Aiello ha disposto la perizia psichiatrica sulla ragazza di Altavilla Milicia accusata di aver sterminato la madre e due fratellini con la complicità del padre, Giovanni Barreca, e di una coppia di fanatici religiosi, Massimo Carandente e Sabrina Fina.

Barreca, esaminato dai periti del gup, è stato dichiarato totalmente incapace e ne è stato disposto il ricovero in una Rems. La giovane, all’epoca dei fatti 17enne, ha sempre ammesso le proprie responsabilità confessando di aver agito per liberare la famiglia da presenze demoniache. Il gup vuole ora capire se l’indagata, al momento del fatto, fosse capace di intendere e di volere e se è socialmente pericolosa. A occuparsi della perizia sarà un neuropsichiatra infantile di Roma. Il gup ha sospeso i termini della misura cautelare e rinviato al 30 gennaio per le conclusioni del perito.