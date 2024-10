Maltempo, liberate da fango e detriti le strade statali a Santa Flavia e a Bompietro

Disagi fino sulla statale 113 a causa di allagamenti e tanti detriti e fango che si trovavano sull'asfalto nel territorio di Santa Flavia. I mezzi della protezione civile comunale e i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per eliminare i pericoli. «Volontari e vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la strada - ha detto il sindaco di Santa Flavia Giuseppe D’Agostino -. In quel punto dove c'è un avvallamento in passato si sono verificati incidenti. L’intervento tempestivo questa volta ha evitato pericoli per gli automobilisti. Per diverse ore le squadre sono state impegnate per riportare la situazione alla normalità».

Strada sgomberata a Bompietro

A causa della pioggia intensa il traffico stradale nella zona di Bompietro, in provincia di Palermo è andato a rilento. Anche qui detriti e fango hanno bloccato la strada statale 290. Anche questa la circolazione è stata ripristinata grazie all'intervento dei mezzi della protezione civile comunale e i vigili del fuoco.