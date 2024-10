Causa maltempo chiude l'aeroporto di Palermo, fermate le attività per gli allagamenti

«A seguito delle forti piogge, l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ha fermato l’attività a causa degli allagamenti in alcune sale del terminal, in particolare modo nell’area bagagli. Si sono verificati anche interruzioni di elettricità che hanno impedito le normali attività di arrivi e partenze.

Subito è stato applicato il Pet (piano di emergenza terminal) e i passeggeri sono stati fatti defluire verso l’esterno della struttura, visto che si prevedono tempi lunghi per il ripristino degli impianti. In questo momento, diversi voli sono stati deviati in altri scali siciliani». Lo dicono dalla Gesap società che gestisce lo scalo.

Sono sette i voli che sono stati dirottati dall’aeroporto Falcone Borsellino a causa del temporale che ha provocato allagamenti nel terminal passeggeri e area bagagli. Sono stati dirottati a Lamezia Terme il volo Ryanair da Berlino, e da Parigi. Su Catania sono stati dirottati della Swiss da Zurigo e della Easy Jet da Ginevra. Su Trapani i voli Ryanair da Torino e Dat da Lampedusa.