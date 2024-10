Palermo, fuga di gas all'alberghiero Pietro Piazza: evacuati decine di studenti dei corsi serali

Paura stasera (17 ottobre), poco dopo le 20, all'Istituto alberghiero Pietro Piazza di corso dei Mille, a Palermo, dove per una fuga di gas sono stati fatti uscire gli studenti dei corsi serali, diverse decine di persone. Alcuni allievi si sono anche presi cura di un compagno in carrozzina, accompagnandolo fuori dall'edificio. Dapprima gli studenti hanno sentito l'acre odore del gas. In pochi secondi è arrivata l'indicazione di lasciare l'ex mulino Virga che ospita la scuola e sono stati chiamati i vigili del fuoco. L'origine della fuga di gas è ancora da accertare.

Nella foto l'Istituto Piazza