Palermo, tubazione del gas danneggiata in via Tiro a Segno: operai di Amg Energia al lavoro per ripararla

Gli operatori del pronto intervento gas di Amg Energia sono al lavoro da giovedì sera (17 ottobre) per riparare una tubazione gas danneggiata in via Tiro a Segno all’altezza della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte.

La tubazione, con conseguente dispersione di gas, è stata danneggiata giovedì sera dal cedimento di uno scavo aperto da un’impresa che sta eseguendo lavori in zona per conto di Terna. Già giovedì sera la zona era stata messa in sicurezza bloccando la dispersione dal tubo danneggiato e i lavori sono tuttora in corso. Il problema è stato segnalato giovedì sera, intorno alle 20, al numero verde del pronto intervento gas (800136136) di Amg Energia.

La squadra in servizio ha trovato la presenza di uno scavo a cielo aperto di grandi dimensioni, realizzato in prossimità della tubazione di ghisa della rete di distribuzione gas, con le pareti laterali di contenimento parzialmente franate. Il cedimento ha danneggiato sia una derivazione di utenza che alimenta la Missione Speranza e Carità, sia la tubazione del gas, rimasta scoperta. Il problema è stato verosimilmente causato dalla mancata chiusura al transito della strada che viene costantemente percorsa soprattutto da mezzi pesanti: le dimensioni ridotte della carreggiata, le vibrazioni e le sollecitazioni dei mezzi in transito hanno provocato lo smottamento dello scavo nonostante le opere di contenimento.