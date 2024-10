Varchi al fianco di Lucia Borsellino: «Sulla morte del magistrato si è consumato il più grande depistaggio»

Leggi anche Lucia Borsellino: «Bisogna fare luce sulla solitudine di mio padre in Procura, confidò pure che un amico l’aveva tradito»

Lo ha detto il deputato palermitano Carolina Varchi, responsabile Mezzogiorno di Fratelli d’Italia.

Pellegrino: «Vicina ai figli di Borsellino, fare piena luce sulla strage»

«Le indagini e i processi sulla strage che portò alla morte del giudice Paolo Borsellino rappresentano una grande opportunità per fare piena luce su quanto accaduto più di 30 anni fa a Palermo. Sono vicina ai figli di Borsellino e alla loro lotta per verità e giustizia. Quanto sta avvenendo in queste ore non può e non deve offuscare l’obiettivo che l’Italia deve avere di dare finalmente un responsabile alla strage di Via D’Amelio. Il diritto alla verità è imprescrittibile come lo è il delitto di strage. Mi auguro che tutte le parti di questa storia riescano a fare chiarezza su quegli anni così bui per la nostra Nazione». Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale nel partito del dipartimento Tutela vittime.