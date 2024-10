Lucia Borsellino: «Bisogna fare luce sulla solitudine di mio padre in Procura, confidò pure che un amico l’aveva tradito»

«I processi di questi ultimi anni hanno disvelato il più grave depistaggio della storia giudiziaria italiana, in questo momento penso sia ancora più doveroso non trascurare alcun ambito di indagine, soprattutto per fare luce sulla solitudine di mio padre all’interno di quello che lui chiamava il covo di vipere, la Procura di Palermo. Confidò pure che un amico l’aveva tradito. Chi è questo amico? Il diritto alla verità è imprescrittibile». Lo ribadisce Lucia Borsellino che con i suoi fratelli, Fiammetta e Manfredi, non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia per la strage che il 19 luglio 1992 ha ucciso il padre, Paolo, e i cinque agenti della scorta.

Lucia Borsellino aggiunge: «Questo Paese spesso dimentica e invece noi dobbiamo continuare a ricordare: si chiamavano Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli».

Le indagini della Procura di Caltanissetta stanno cercando di fare luce su ciò che accadde in quegli anni. Sotto inchiesta sono finiti anche due magistrati che negli ultimi trent’anni sono diventati dei simboli della lotta alla mafia, Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone.